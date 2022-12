Da Civitanova Marche a Roma in cerca di Ultimo, la giovane fan corona il suo sogno

“Lei si chiama Agnese, suo papà l’ha portata dalle Marche a Roma in cerca di Ultimo. Che bello”. È lo stesso Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, a darne notizia sul suo profilo social. Il cantante della periferia romana ha pubblicato sulla pagina Facebook il video che racconto l’incontro con una piccola fan, Agnese.

A pochi giorni dal Natale, un papà ha voluto fare un regalo speciale alla figlia undicenne: partire da Civitanova Marche per raggiungere Roma ‘a caccia’ di Ultimo. E così è stato. La piccola Agnese ha trovato il suo idolo che, entusiasmo e generosità, non ci ha pensato su due volte: Ultimo ha preso il suo smartphone e ha ripreso la scena dell’incontro, con lei visibilmente emozionata. “Come ti chiami?” le chiede il cantautore romano e lei sorridente risponde: “Agnese”. Ancora qualche battuta tra i due: “Quanti anni hai?” le ha chiesto il cantante e lei ha risposto “Undici”.

Insieme a loro, il papà della piccola fan che ha spiegato il motivo del viaggio in macchina da Civitanova Marche a Roma: incontrare Ultimo. A quel punto non è mancato il commento di Niccolò Moriconi: “Tuo papà ti vuole davvero bene”. Ultimo, insieme ad altri sei cantautori romani parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in scena nella città dei fiori a partire dal 7 febbraio. Proseguirà l’anno con il tour negli stadi delle principali città italiane.