Miss Cinema Roma e Miss Cinema Lazio: elette Evelyne Biagioli e Federica Mora

Sabato 19 agosto a Filacciano e domenica 20 agosto ad Anzio Evelyn Biagioli e Federica Mori sono state elette rispettivamente Miss Cinema Roma e Miss Cinema Lazio per quanto riguarda le finali regionali dell'84esima edizione di Miss Italia.

Le due serate evento organizzate da Delta Events e nello specifico a Filacciano si è celebrato il binomio Miss Italia-Cinema rendendo omaggio al capolavoro di Fellini 8 ½ (a Filacciano). Le trentacinque ragazze in gara si sono esibite con coreografie accompagnate dalla musica del Maestro Nino Rota, e quadri moda che le hanno viste sfilare in abiti da sera e perle Miluna, prima dell’immancabile passaggio davanti alla giuria in body da gara,

La giuria, composta tra gli altri dal sindaco di Filacciano Daniele Malpicci e dalla vice-sindaco Fabiola Malpicci, dalla stilista Ilaria Sforza Petrocochino, dal conduttore TV Roberto Onofri e dal look maker Lello Sebastiani, ha decretato quindi vincitrice del titolo di Miss Cinema Roma Evelyne Biagiolo 18enne di Tivoli ma residente a San Polo dei Cavalieri. Bionda dagli occhi celesti, alta 173 cm deve frequentare il 5° anno di liceo artistico. Terzo posto per la 18enne romana del quartiere Giardinetti Sara Bumbaca. Castana, occhi verdi alta 174 con una qualifica di estetista.

Secondo posto ma titolo di Miss Cinema Lazio conquistato ad Anzio per Federica Mora 18 anni nata a Roma e residente a Mostacciano, capelli neri, occhi marroni, alta 177 cm. Ha conseguito il diploma di liceo artistico con indirizzo cinematografico, prenderà Accademia di recitazione.

La vittoria di Mora è arrivata durante la serata di Anzio dedicata alla celebre serie tv Happy Days.In giuria siedevano invece, tra gli altri, il produttore Luca Mastrangelo, l’autore Emilio Targia, lo storico anziate Patrizio Colantuono, il look maker Lello Sebastiani, il fotografo Valerio Cosmi e lo chef tv Bruno Brunori. Giuria che ha proclamato il seguente verdetto.

Evelyne Biagioli e Federica Mora con questi successi accedono di diritto alle prefinali nazionali, ma potranno ugualmente concorrere per il titolo di Miss Lazio, in programma venerdì 1 e sabato 2 settembre a San Felice Circeo.

Questo il calendario delle finali regionali: