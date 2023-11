Elodie Show, energia e lacrime nella sua Roma: Palalottomatica sold out per la regina del pop

Tutto d'un fiato. Così Elodie, ieri sera, ha divorato il palco del Palazzo dello Sport, sold out per la prima delle due date romane del suo tour. E stasera si replica con un altro tutto esaurito.

Entra dal parterre, tra il pubblico, scortata dal corpo di ballo che l'ha affiancata per quasi tutto il concerto, regalando coreografie di grande spessore in cui la cantante è stata protagonista indiscussa. Apre con "Purple in the sky" e "Dans la vie". I primi brani in scaletta sono estratti dall'album "Ok. Respira", per poi lasciare spazio ad alcune delle hit più recenti, da "Guaranà" e "Andromeda" fino all'ultimo singolo "A fari spenti". Il palco si fa rosso - e diventa bollente - sulle note dei brani di "Red Light", clubtape uscito a ottobre, che vedono Elodie in versione lapdancer. Si diverte e fa divertire, quasi senza pause. Finito il momento disco, canta i suoi più grandi successi: "Tribale" - intermezzato da uno splendido omaggio a Raffaella Carrà con "A far l'amore" - e ancora "Ciclone", "Due", "Pazza musica", "Margarita". Chiude con "Bagno a mezzanotte", davanti a un palazzetto in festa.

Quello di Elodie è uno show dal respiro internazionale, che va dalle emozioni del live al clubbing più puro. Una trasversalità - e un talento - che in questo suo primo tour nei palazzetti la consacrano come regina del pop italiano. Un unicum sull'attuale scena nostrana, imparagonabile se non mettendo il naso fuori dai confini nazionali, facendo nomi come Beyoncé e Dua Lipa. Questo non soltanto dal punto di vista dello spettacolo, ma anche del glamour, altra cifra distitiva della cantante, che fa dei look parte integrante delle sua performance.

Dal Quartaccio al tempio romano della musica, Elodie non trattiene la commozione davanti alla sua città: "Questa sera qui c'è tutto - ha detto con la voce rotta, guardando in faccia il suo pubblico - C'è la mia famiglia, i miei amici di una vita. Sono veramente, veramente felice". Lacrime che fanno di lei sì la regina, ma del quartiere accanto.