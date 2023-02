Maurizio Costanzo: il secondo giorno dell'omaggio. Alla camera ardente anche Zingaretti

Non solo gente comune. Tanti i vip e i politici che in queste ore si stanno recando presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio per rendere omaggio al feretro di Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Tra i primi ad arrivare domenica mattina, Nicola Zingaretti, oggi deputato Pd e ex governatore della Regione Lazio. Sarà possibile rendere omaggio al conduttore, paroliere e sceneggiatore della tv fino alle 18 di domenica.

Dopo la giornata di ieri che ha visto l'abbraccio del mondo dello spettacolo, delle istituzioni, tra cui la premier Giorgia Meloni, oggi è stata la volta di Zingaretti, Max Tortora, Francesco Venditti e Veronica Pivetti. “La prima cosa che mi viene in mente con lui sono le belle chiacchierate. Io sono stata spesso sua ospite in radio e in tv, mi sembrava doveroso essere qua – ha detto Pivetti - Era un fan de La Prof, mi diceva sempre che gli piaceva quella fiction e mi chiedeva perché non la rifacessi, io scherzando rispondevo di non dirlo a me ma alla Rai... Era un gioco fra di noi. Ho un ricordo molto bello di Maurizio”.

A esprimere parole di cordoglio anche Nicola Zingaretti: “C'è sempre stato da parte sua l'impegno civile per Roma, la sua curiosità e non smetterò mai di ringraziarlo per i suoi consigli. Per tutti noi è come se fosse parte del nostro appartamento. Costanzo c'è da sempre. Nella mia vicenda politica lui è sempre stato, distante, autonomo come doveva essere - ha aggiunto - ma al tempo stesso presente per dare un consiglio. Sono convinto lo facesse per il suo amore per Roma, una città a cui ha dato tanto da uomo curioso e creativo”. I funerali saranno celebrati lunedì, a partire dalle 15.00 presso la chiesa degli artisti in piazza del Popolo.