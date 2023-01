Christmas World chiude l'edizione di Villa Borghese con un evento solidale

Il villaggio di Natale più grande d'Europa, Christmas World, chiuderà i battenti domenica 8 gennaio 2023 a Villa Borghese con un evento solidale in collaborazione con Roma Capitale.

“All'iniziativa - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari - hanno aderito con entusiasmo 750 persone dei nostri servizi capitolini per i più fragili: case famiglie per minori, circuito Sai, strutture di madri con bambini e case famiglia per persone con disabilità. Sarà un'importante occasione di svago e di intrattenimento all'aria aperta, in chiusura delle festività natalizie. Ringrazio la Giunta Capitolina per il contributo e per il sostegno in favore dei più fragili."

Durante la giornata, nella suggestiva cornice di Villa Borghese, saranno invitate a partecipare realtà come La Palma, Fondazione Verso Il Futuro, Dopo Di Noi, Papa’ & Figlio, Domus Il Tamburo, Casa Famiglia Sirio, La Gabbianella, C.F. Il Sorriso, C.F. Alessandria, C.F. Acquaviva, Gli Eucalipti, Oikos “Una Casa Per Vivere”, C.F. La Marea, I Gelsi, La Nuova Arca, Piccole Donne E Tecum, Comunità Donna Don Orione, Casa Cavacchioli Ceis, La Tenda, Fondazione Archè, Casa Della Mamma, L' Accoglienza, Matteo Ricci, Wellchome, Xenia, Homero, Bakhita, Pedro Arrupe, Palmarola, Gea, Villa Francesca, Sai Matilde, Sai Csd Diaconia Valdese, @Home Colizza-Trofarello, Aida, Santa Famiglia, Bice Porcu, San Giuseppe Della Montagna, Ain Karim, C.F. Salesia, Mar Mediterraneo, Simpatia, Borgo Don Bosco, Pollicino , Protettorato S.Giuseppe, Ghiza, Protettorato S.Giuseppe, Isola Del Tesoro, Protettorato S.Giuseppe, Giardino Di Pace, Protettorato S.Giuseppe e Cpa Colombi. A suggellare l’importanza di questa giornata è stata eccezionalmente prevista la partecipazione della Fanfara dei Carabinieri.

Durante tutto il periodo di apertura, il villaggio di Natale di Villa Borghese è stato accessibile gratuitamente ai diversamente abili e ha collaborato con associazioni no profit, enti istituzionali, culturali ecclesiastici e scolastici. Nello specifico quest’anno è stata dedicata un’attenzione particolare ad ospiti che vivevano situazioni di disagio sociale a cui sono stati destinati oltre 10.000 ticket omaggio per donare loro un momento di spensieratezza, la libertà di viaggiare con la fantasia e atterrare in un mondo in cui meravigliarsi e condividere un sorriso.

Hanno collaborato a questa edizione anche Sos Villaggi, Airc, Unicef, Emergenza sorriso Avis, Greenpeace, Wwf, Admo Lazio Odv, Medici Senza Frontiere, Tabor, Sospe, I pini spettinati, che l'organizzazione ha deciso di ringraziare "per aver dato la possibilità di regalare un sorriso anche ai meno fortunati nella speranza che altre associazioni vogliano proporre iniziative di solidarietà per le prossime edizioni. È stato bellissimo vedere più di 350.000 persone da tutto il mondo partecipare con entusiasmo ad un grande evento organizzato a Roma".