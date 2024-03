Castello di Santa Severa, Pd contro la Regione: "Comune escluso dalla programmazione degli eventi"

La battaglia per il futuro del Castello di Santa Severa arriva in Città metropolitana. La consigliera dem delegata al Bilancio, Cristina Michetelli, ha presentato in consiglio, a Palazzo Valentini, una mozione intitolata “Quali programmi per Santa Severa?”, che è stata votata dalla maggioranza (astenuta la minoranza).

Le preoccupazioni del Pd su Santa Severa

“Purtroppo ad oggi - si legge in una nota del Pd di Santa Marinella e Santa Severa - a parte la variazione di bilancio 2024-2026 con lo stanziamento di circa un milione per il primo anno per la valorizzazione di tutti i siti gestiti da LazioCrea, si registra un'assenza di programmazione e vivacità, a cui invece siamo stati abituati nella precedente gestione. Altra questione ancora non risolta è la convenzione tra Laziocrea e il Comune di Santa Marinella - Città Metropolitana di Roma Capitale, che ad oggi non risulta stipulata, estromettendo di fatto il Comune da qualsiasi gestione e programmazione di spazi ed eventi. È fondamentale che il Comune abbia un ruolo attivo nel processo decisionale per il Castello, nell’interesse della comunità locale. Bene, quindi, l’istituzione della ‘Commissione Castello’ approvata nell’ultimo consiglio comunale”. La mozione di Michetelli arriva dopo le interrogazioni delle consigliere regionali Pd Eleonora Mattia e Michela Califano e la mozione della consigliera comunale dem di Santa Marinella, Paola Fratarcangeli, oltre all’assemblea cittadina indetta il 3 marzo dal circolo Pd di Santa Marinella e Santa Severa, proprio all’interno del Castello. “Auspichiamo - prosegue la nota - che subito dopo le vacanze di pasqua venga pubblicato il bando per le botteghe artigiane e sottoscritta la convenzione con il Comune di Santa Marinella, considerando che sul nostro litorale la stagione primavera-estate è già iniziata. Siamo certi che con la collaborazione di tutti si potranno raggiungere risultati importanti”. Sulla questione era intervenuta anche la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei, che aveva accusato la Regione di aver dimenticato il castello.

La posizione di FdI

Sullo stanziamento dei fondi per il Castello di Santa Severa, da parte della Regione, la consigliera FdI Emanuela Mari: “Questo provvedimento – aveva spiegato - rientra nel quadro delle iniziative della Regione dirette a difendere l'identità culturale dei luoghi di alto valore storico e architettonico del territorio laziale, asset imprescindibili per lo sviluppo turistico e economico del nostro territorio. Al fine di fugare qualsiasi ulteriore preoccupazione o allarme lanciato inopportunamente ribadisco quanto già dichiarato dall'assessore al patrimonio Fabrizio Ghera: non è mai stata in programma alcuna alienazione ai privati del Castello, il bene rimarrà di proprietà pubblica e le attività commerciali al suo interno saranno valorizzate”.