Carlo Verdone: "Tra la pandemia e l'operazione alle anche è stato un anno duro". La video intervista

Carlo Verdone, a Maratea, ha dato spettacolo con una masterclass sold out in cui si è raccontato con grande generosità proprio come ha fatto nel suo ultimo libro, 'La carezza della memoria', e come farà in 'Vita da Carlo', la serie tv per Amazon Prime Video che ha appena finito di girare.

"Erano 9 anni che dovevo consegnare questo libro ma non scrivevo niente, semplicemente perché non avevo idee" racconta in una invervista rilasciata a Today dopo l'incontro con il pubblico, e continua: "Improvvisamente un giorno, durante il lockdown, uno scatolone che dovevo rimettere a posto è caduto e sono usciti oggetti, fotografie. Osservandoli, ognuno di quegli oggetti, di quegli appunti, poteva diventare un racconto. E' iniziato tutto così, in maniera imprevista. Il giorno dopo ho iniziato a raccontare il contenuto di quello scatolone, sigillato nel 2013 dal mio compianto segretario. Ogni capitolo è un oggetto di quello scatolone: è un viaggio nella memoria".

Il lockdown e l'operazione

Per Carlo Verdone l'ultimo anno è stato difficile non soltanto a causa della pandemia ma anche per l'operazione alle anche subita lo scorso settembre e che lo ha costretto a stare immobile per mesi: "Ho cercato di non perdere tempo - ci racconta - Ho iniziato il libro il primo giorno di lockdown, contemporaneamente ho scritto la serie televisiva, poi ho scritto un'altra sceneggiatura. Quel periodo non potevo camminare, mi sono operato a metà settembre a tutte e due le anche. Dovendo stare fermo sono stato davanti al computer o con la penna in mano".

Il palo della morte: "L'immagine di quella che era l'estate a Roma"

A due settimane da ferragosto l'appuntamento scatta automatico: al palo della morte. "Non so quanta gente avrà voglia di andare al palo della morte quest'anno" dice con un velo di malinconia, e aggiunge: "Sono passati tanti anni dal 1979, quando ho girato quel film. E' un bel ricordo di un quartiere che è completamente cambiato. All'epoca non c'era niente, soltanto quei palazzoni che vedete, però è l'immagine di quella che una volta era l'estate a Roma. E quindi anche quella è poesia".