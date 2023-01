Street art: spunta Giano su una garitta in disuso

Un ritratto di Giano, disegnato con tonalità di grigio su un fondo verde, è raffigurato sull’ex garitta di via Petroselli. L’opera, firmata da Andrea Piccinno, si inserisce nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che prevede la rigenerazione urbana di vecchie cabine in disuso. “Con l’inaugurazione della prima opera ridiamo vita a strutture dismesse e isolate dal contesto urbano, trasformandole in un elemento artistico che dialoga con la grande ed eterna bellezza di Roma” ha commentato Lorenzo Marinone, delegato del sindaco alle politiche giovanili. Al taglio del nastro anche l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor.

Cabin art: la rigenerazione urbana

Giano è una delle prime sei opere di street art che saranno realizzate entro le prossime settimane sulle cabine in disuso dei vigili urbani. A deciderlo il bando ‘Cabin art’ pubblicato a novembre dello scorso anno dal comune di Roma, in collaborazione con la sovrintendenza capitolina e Zètema progetto cultura. L'avviso si rivolge a giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno la mission di dare nuova vita alle vecchie garitte, attraverso la rigenerazione urbana e la street art. La strutture, oltre che in via Petroselli, sono collocate anche in piazza Vittorio Emanuele, via Casilina all’angolo con via di Tor Pignattara e ancora piazzale Labicano, Circonvallazione Gianicolense all’incrocio con via Gasparri e piazza di Villa Carpegna. Ogni artista riceverà 6.500 euro per la realizzazione dell'opera e la sua manutenzione.

Giano e il doppio significato dell'opera

Nella mattina di lunedì, in via Petroselli è stata inaugurata l’opera di Andrea Piccinno, in arte ADR, dal titolo Ianus. “La scelta di questa figura ha una doppia valenza. La prima è dovuta al luogo in cui si trova la garitta, all’angolo di vico Jugario e via Petroselli – ha spiegato l’artista - in questo spazio si trovava il Foro Olitorio, uno dei siti archeologici più antichi di Roma, nella cui area sacra sorgevano i templi di Giano, Speranza e Giunone. In direzione del Teatro Marcello, di fronte alla garitta, vi sono ancora le colonne e i resti del tempio di Giano, risalente al III secolo a.C. La raffigurazione di Giano si pone in relazione con il territorio, con l’intento di valorizzarne il patrimonio culturale, storico e artistico”.

Ha aggiunto: “La seconda valenza è legata puramente al bando in oggetto come avvio di un “progetto pilota”, in questo caso “supervisionato” simbolicamente dalla divinità degli inizi. Per la raffigurazione di Giano mi sono ispirato alla celebre statua di Vulci, una testa fittile risalente al II secolo a.C. Partendo dal volto del Giano in ombra, l’opera ha una lettura ciclica. Le foglie rappresentano la natura, che inizialmente avvolge la Terra, raffigurata come un’enorme sfera arancione, che poi viene rivelata e “scoperta” allo sguardo del Giano illuminato”. Piccinno ha poi aggiunto: “La lettura ciclica dell’opera fa sì che, per osservarla interamente, si debba ruotare intorno alla garitta. L’opera pone l’attenzione sulle tematiche ambientali, mettendo in evidenza la natura e la sostenibilità, necessarie per la sopravvivenza della Terra.”