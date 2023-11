L'attentato di via Rasella ad "Una giornata particolare" di Aldo Cazzullo

Mercoledì 29 novembre alle 21.15 su La7 nel programma di Aldo Cazzullo "Una Giornata Particolare" si parlerà della Seconda Guerra Mondiale con la puntata "Via Rasella: L'Attacco e le Fosse Ardeatine".

Il giornalista ripercorrerà i luoghi, le strade e gli avvenimenti che hanno segnato quei drammatici eventi: dalla battaglia di Porta San Paolo, il ricatto per strappare l’oro agli ebrei romani e il successivo rastrellamento del Ghetto, la battaglia di Montecassino, le azioni partigiane a Via Veneto e a Regina Coeli, fino ad arrivare al dettagliato racconto del giorno dell’attacco a Via Rasella e alla vile rappresaglia che ha condotto a l’eccidio delle Fosse Ardeatine, una delle pagine più drammatiche della lotta partigiana.

Durante il racconto dunque Cazzullo e i due inviati Di Placido e Benassi, attraverseranno i luoghi storici della Capitale la Sinagoga di Roma, l’abbazia di Montecassino, il Mausoleo della Fosse Ardeatine, le carceri di Via Tasso e Regina Coeli, le strade del centro di Roma, a partire da Via Rasella, dove sui palazzi campeggiano ancora i fori dei proiettili dei mitra che quel giorno hanno sparato. Saranno ricordati luoghi ma anche le storie di tanti personaggi dal gruppo dei gappisti romani che intrapresero l’attacco di Via Rasella, il Colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo, il colonnello delle SS Herbert Kappler e gli ebrei del Ghetto romano.

La puntata sarà impreziosita dagli interventi di Luca Cordero di Montezemolo, degli storici Simona Colarizzi, Amedeo Osti Guerrazzi, e Andrea Riccardi, lo storico della gastronomia Marino Marini e dalla la testimonianza di Marco Di Porto, che ancora bambino è scampato alla persecuzione nazista nascondendosi in un convento cattolico. E ancora Enrico Mentana, Massimo Gramellini, Giovanni Floris, David Parenzo, Vittorio Sgarbi, Luca Cordero di Montezemolo, il generale dei Carabinieri Antonino Nesi, il direttore di La7 Andrea Salerno e l’autrice e produttrice Simona Ercolani.

Infine chiuderà la stagione di "Una Giornata Particolare" un sentito omaggio ai 355 martiri delle Fosse Ardeatine.