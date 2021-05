Giulia Stabile vince Amici: chi è la ballerina romana che ha trionfato nel talent di Maria De Filippi

Diciannove anni da compiere a giorni, da 15 danza: ha vinto in finale contro il fidanzato, il cantante Sangiovanni, che le ha tenuto la mano sino alla fine

Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici: la ballerina romana, 18 anni e un milione di follower su Instagram, ha battuto nella finalissima il cantante Sangiovanni (che è anche il suo fidanzato) e che le ha tenuto la mano sino alla fine, applaudendo mentre lei sollevava la coppa, sorridente.

Stabile ha vinto il premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro (oltre al Premio Tim da 30mila euro), riportando la danza sul podio dopo tre edizioni in cui a trionfare erano stati i cantanti: “Mamma, che è successo? Non ci credo, che roba”, ha detto la giovanissima ballerina tra le risate, dopo che la cascata di petali dorati caduta su lei e San Giovanni.

Nata a Roma il 10 giugno 2002, Giulia vive nella capitale con la mamma, spagnola, e il papà. Ha scoperto la passione per il ballo a 3 anni, e da allora non ha mai smesso di danzare: base classica, il suo stile principale è il moderno. "Determinata, smemorata, logorroica, sensibile, buona", come lei stessa si definisce, ad Amici ha portato la sua tecnica, la sua grinta e la risata contagiosa.