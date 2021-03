Turismo, dalla Regione un milione di euro per la promozione del territorio: ecco il bando

Contributi per un totale di 1 milione di euro. E' questa la somma prevista dall'avviso pubblicato per gli interventi di rilancio del turismo della Regione Lazio. Aiuti per uno dei settore più colpiti dai danni causati dalla pandemia da Covid-19. Le proposte possono essere presentate da Associazioni, Fondazioni o altri soggetti privati, singolarmente o riuniti in A.T.I., operanti nel campo del turismo, della cultura, della promozione web, dell’enogastronomia, dello sport, del commercio e dell’ambiente del territorio della Regione Lazio.

"Il turismo è stato piegato dalla pandemia e noi vogliamo ripartire dalle enormi potenzialità della nostra Regione per rilanciarlo. Il Bando prevede un contributo complessivo di 1 milione di euro, risorse che copriranno iniziative che prevedano la promozione dei territori in chiave turistica e la valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione.- dichiara Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia locale e Semplificazione Amministrativa- I progetti dovranno rafforzare, in particolare, l’offerta turistica nel periodo di bassa stagionalità e incrementare nuove tipologie di flussi turistici. Abbiamo un’enorme ricchezza che è il nostro territorio, fatto di storia, di bellezze naturalistiche, di borghi, di terme e benessere, di mare e montagne. Adesso mettiamo in campo le nostre migliori energie e idee nuove che permettano al settore turistico di risollevarsi”,

Una spesa che servirà per il supporto di attività ma anche iniziative volte alla promozione dei territori in chiave turistica tenendo conto degli ambiti territoriali individuati nel Piano Turistico triennale 2020-2022.

Un sostegno che permetterà lo sviluppo del territorio regionale e la valorizzarne delle eccellenze presenti nelle diverse aree turistiche della Regione: per il settore culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo.

I progetti devono prevedere, almeno per il 50% del totale del costo stimato, l’impiego di guide turistiche e accompagnatori turistici regolarmente iscritti negli appositi elenchi.

Le proposte potranno riguardare uno o più cluster già individuati dal Piano turistico triennale: turismo culturale identitario (arte, storia cultura); luoghi della memoria; turismo outdoor (cammini e itinerari, sport, natura, montagna); salute, enogastronomia e turismo rurale.

Tutte le informazioni su come accedere al Bando su www.regione.lazio.it/turismo.