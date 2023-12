Ztl fascia verde: sabotato uno dei nuovi varchi elettronici

Sabotata da ignoti. Atto di vandalismo la scorsa notte il viale Palmiro Togliatti. Nel mirino uno dei nuovi varchi elettronici che saranno a presidio della Ztl Fascia Verde. La telecamera è stata imbrattata con vernice rossa. La stessa poi usata per scrivere frasi ingiuriose.

Come spiegano da Roma Servizi per la Mobilità "inizierà a brevissimo un tentativo di riparazione. Nel caso non fosse possibile si dovrà procedere alla sostituzione totale o parziale del dispositivo danneggiato. Con una spesa nell'ordine delle migliaia di euro. Una cifra ingente visto che, è bene sottolinearlo, si tratta di soldi pubblici investiti e spesi per progetti a tutela dell'interesse collettivo dei cittadini e delle cittadine di Roma".

La Ztl fascia verde

Prevista inizialmente per lo scorso 1 novembre, la nuova Ztl fascia verde ha innescato polemiche e proteste. La delibera del novembre 2022 - poi cestinata - prevedeva l'estensione del divieto di accesso alla Fascia Verde alle auto alimentate a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7.30-20.30, ai veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30 e ai ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio euro 3.

Proroga di un anno

A ottobre scorso il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha poi annunciato una proroga dopo aver raggiunto un'intesa con la Regione Lazio che ha recepito le modifiche. Grazie al "move-in" il Campidoglio ha annunciato di ritardare l'accensione dei varchi. I veicoli diesel euro 4 e benzina euro 3 potranno circolare per un altro anno nella nuova Ztl fascia verde. Dopo mesi di tira e molla con la Regione Lazio, si è infatti deciso di concedere altri 12 mesi ai veicoli diesel euro 4 e benzina euro 3.

Ztl inevitabile

Nuova Ztl fascia verde che sembra quasi inevitabile. Del resto, se i dati sulla qualità dell’aria di Roma continueranno a essere come gli ultimi registrati - che hanno determinato anche i due giorni di limitazioni il 22 e 23 dicembre - per la politica sarà difficile, se non impossibile, trovare soluzioni alternative.