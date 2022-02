Un'intera cucina nel furgone pronta ad essere scaricata in strada

Due furgoni stracolmi di rifiuti speciali pericolosi e non pronti ad essere abbandonati in strada. A fermare i due 'zozzoni' prima che potessero gettarli sulla pubblica via a Guidonia i carabinieri delle stazioni forestali di Ciciliano e Guidonia Montecelio.

In particolare i militari hanno fermato su via della Selciatella il conducente 28enne di un Fiat Ducato. Sottoposto a controllo all'interno del veicolo è stata trovata una cucina a gas completa di tubazioni, vari ripiani di scaffalature comprensivi di montante in ferro, telai per contro soffitto verniciato, tubi in ferro e tubazioni per aerazione.

Sempre sulla stessa strada secondaria del comune della Città dell'Aria i forestali hanno poi sorpreso un secondo 'sporcaccione', un cittadino romeno di 46 anni. Alla guida di un Ford Transit nel vano del furgone sono stati rivenuti materiali ferrosi e di ottone derivanti da rubinetteria, padellami e tubi in piombo.

Sequestrati entrambi i furgoni, con il Transit risultato essere privo di revisione, i due conducenti sono stati denunciati per trasporto e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non e sanzionati.