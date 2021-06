Colosseo: con la zona bianca tornano i venditori, multati 5 abusivi

Lazio e Roma in zona bianca e venditori abusivi nuovamente a lavoro nella zona del parco archeologico del Colosseo. Prosegue l’attività di monitoraggio dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia nell’area compresa tra l'anfiteatro Flavio e via dei Fori Imperiali, finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado, e di ogni forma di illegalità. Il bilancio dei Carabinieri degli ultimi controlli è di 5 venditori ambulanti abusivi sanzionati.

Si tratta di 3 cittadini del Bangladesh e di 2 cittadini del Pakistan, tutti nella Capitale senza fissa dimora, che sono stati sorpresi dai militari a vendere bottigliette d’acqua, statuette in plexiglass riproducenti vari monumenti della Capitale, power bank e aste per selfie. Tutto il materiale trovato in loro possesso è stato sequestrato e per i cinque cittadini stranieri è scattata una sanzione amministrativa, in totale, di 27.600 euro.