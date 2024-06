Rapine di famiglia, zio e nipote saccheggiano negozi

Una rapina nel negozio 'Scarpe e Scarpe' di viale Marconi e un'altra da 'Acqua e Sapone' in via Portuense. Entrambe messe a segno da 2 uomini, nipote e zio armati di pistola e coltello, ai danni di 2 diversi negozianti. Di questo sono accusati il 22enne e il 57enne arrestati dalla polizia dopo una indagine coordinata dalla procura di Roma.

La prima rapina, quella in viale Marconi, è avvenuta il 4 febbraio scorso, mentre l'altra in un negozio della Portuense, il 24 dello stesso mese. Gli investigatori del distretto San Paolo sono partiti proprio da quest'ultima. Perquisendo l'appartamento del 22enne, sospettato per il colpo da 'Acqua e Sapone', sono stati trovati alcuni indumenti del tutto simili a quelli indossati durante i reati: dei guanti in lattice, un coltello e alcuni contanti.

Nella stessa casa, ma in una camera utilizzata dallo zio sono stati sequestrati altri abiti e 2 repliche della pistola Beretta, a cui erano stati tolti i tappi rossi. Le indagini, le immagini video e i tatuaggi riconoscibili, hanno poi fatto il resto. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Regina Coeli a disposizione della Magistratura. Per entrambi, oltre all’accusa di rapina, è stato contestato il reato di ricettazione in quanto il ciclomotore usato per la fuga è risultato rubato.