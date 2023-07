Parco Tor Tre Teste: trovato anatroccolo con le zampe incollate

Un gesto volontario a opera di delinquenti o un incidente con la colla per la cattura dei topi? Questa la domanda che si pongono le guardie zoofile Earth dopo aver trovato un anatroccolo con le zampe incollate. È accaduto al parco Palatucci di via Francesco Tovaglieri, a Tor Tre Teste, durante un giro di perlustrazione dei volontari. Qui, nei pressi del laghetto, la scoperta della giovane anatra impossibilitata a muoversi.

A un esame attento, i volontari si sono resi conto che le zampe del povero animale erano impiastricciate di colla ed hanno immediatamente provveduto a lavarle per liberarle dalla sostanza viscosa. Il dirigente Giuseppe Potestà dopo essersi assicurato che l’animale fosse vispo e in buona salute ha provveduto a rilasciarlo in ambiente acquatico dove si è potuto riunire alla propria famigliola di anatre.

Le ipotesi sono due, o quella del gesto volontario a opera di delinquenti o che il piccolo anatroccolo sia finito su colle per la cattura dei ratti disposte da ignoti.

Al riguardo, la presidente dell’Associazione Earth Valentina Coppola ricorda che a Roma è vietata sia la vendita che l’uso delle colle per la cattura dei topi e che più volte le guardie zoofile di Earth ne hanno disposto il sequestro in negozi, ferramenta e nelle grandi catene del settore hobbistica che le esponevano. "Queste colle - spiega Coppola - oltre a costituire un metodo barbaro di uccisione dei topi, sono un pericolo grave per la biodiversità e ogni anno uccidono migliaia di uccelli, rettili, anfibi e piccoli mammiferi".