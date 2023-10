Il mistero dello yacht alla deriva con il motore acceso e nessuno a bordo

Uno yacht alla deriva, con il motore acceso e senza equipaggio, arenato sulla spiaggia di Fregene, sul litorale a nord di Roma. A dare l'allarme domenica pomeriggio sono state alcune persone che passeggiavano sulla spiaggia nei pressi dello stabilimento Controvento.

L'imbarcazione di una decina di metri, la Carpe Diem, senza nessuno a bordo è stata spinta dalla corrente fino alla riva dove si è arenata tra la curiosità di chi, in una giornata dalla temperatura gradevole, passeggiava sulla spiaggia. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera. A bordo solo stanze a soqquadro, silenzio e nessuna anima viva.

Con il passare delle ore si è scoperto che lo scorso13 ottobre, sullo yacht c'erano tre cittadini croati che avevano chiesto e ottenuto soccorso dal traghetto di linea Excelsior, a largo di Anzio, perché in difficoltà a causa del mare grosso, mentre navigavano in direzione di Genova. I tre sono stati portati a bordo mentre la loro imbarcazione è andata alla deriva, peraltro pericolosa per la navigazione.

La barca quindi sarebbe rimasta in questi giorni alla deriva, prima di arrivar a Fregene. La guardia costiera adesso indaga. Il problema, secondo quanto appreso, l'imbarcazione lo aveva avuto durante la navigazione da Santa Marinella a Marsiglia. Gli occupanti a bordo avevano lanciato un messaggio di soccorso dovuto a una avaria ed erano stati tratti in salvo da un traghetto che poi ha provveduto a sbarcarli, in ottime condizioni di salute, nel porto di Genova.

La capitaneria di porto di Roma ha già "provveduto a intraprendere i dovuti contatti finalizzati a rimuovere l’unità in argomento per scongiurare qualsiasi tipologia di inquinamento o danni", si legge in una nota.