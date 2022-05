Writer in azione a San Paolo, imbrattati i muri della stazione ridipinti da poco

Pensava di passare inosservato visto l'orario, quello delle 4 del mattino di mercoledì 4 maggio. Così, invece, non è stato. A finire nei guai un writer di 30 anni, pizzicato mentre stava imbrattando i muri della stazione San Paolo con diverse scritte larghe tre metri. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri e denunciato. La stazione, solamente lo scorso febbraio, si era rifatta il look con nuove telecamere, luci e tinteggiature anti vandali. Un progetto atteso tre anni, in vista del Giubileo 2025.