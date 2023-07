Writer imbrattano treno della Roma-Lido: terzo episodio in pochi mesi

Dopo l'episodio dello scorso maggio, ancora una battuta d'arresto dovuta ai vandali per la Roma-Lido: un altro treno è stato preso di mira dai writer, costrigendo Cotral a toglierlo dal servizio per mandarlo in officina per la pulizia.

Il treno in questione è un CAF che nella notte tra giovedì e venerdì era in sosta alla stazione Colombo, in attesa di partire per le prime corse in direzione Porta San Paolo. Dura la condanna dell'associazione TrasportiAmo, che ha definito l'accaduto "una scriteriata e idiota deturpazione", ricordando che si tratta del "terzo treno scarabocchiato in poco tempo, assurdo, un danno ingente a Cotral e, implicitamente, alla Regione e alla collettività, anche perché i rotabili non sottoposti a revamping non sono dotati di pellicola antigraffiti”.

L'episodio precedente risale, come detto, allo scorso 20 maggio. Anche in quel caso il treno era fermo alla stazione Colombo quando i writer hanno impugnato le bombolette e iniziato a tracciare scritte, incuranti del fatto che si trattasse di un convoglio appena revisionato: "Dispiace che questo gesto incivile danneggi un convoglio appena rientrato dalla revisione generale, proprio nel momento in cui Cotral sta lavorando per incrementare la frequenza delle corse - aveva detto Cotral - Simili atti vandalici comportano un enorme dispiego di energie organizzative ed economiche a danno degli utenti della linea e della collettività tutta".