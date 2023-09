Sorpresi a imbrattare villa Paganini, nei guai due minorenni

La notte scorsa, diverse segnalazioni giunte al 112, hanno permesso ai carabinieri della stazione Salaria di individuare in via della Fontana angolo via delle Isole, due ragazzi di 16 e 17 intenti a imbrattare un muro di recinzione della villa Paganini con bombolette spray, che sono state sequestrate. Per questo motivo i due minori, entrambi romani, sono stati denunciati dai Carabinieri, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.