Il trapper Wok in coma farmacologico, è in gravi condizioni: mistero sulle cause

Wok, nome noto della scena trap romana, è in coma farmacologico. La notizia, che è subito rimbalzata sui social, è stata confermata a RomaToday dall'ufficio stampa del ragazzo che, però, non spiega i motivi del ricovero in ospedale non specificando neanche se sia in pericolo di vita o meno, escludendo però che la conseguenza sia una aggressione, ma un malore.

Andrea Mazzanti, questo il nome all'anagrafe del ragazzo, sarebbe in gravi condizioni. Wok fa parte del duo trap Wok e Ski, che di recente ha pubblicato 'Ninna Nanna', singolo realizzato insieme a Ketama che su YouTube ha avuto oltre 30mila visualizzazioni, come sottolinea una nota stampa diffusa proprio oggi.

"Adesso non sto qui a spiegarvi i c...i di Wok – ha detto Ski in una storia di Instagram – Poi se se la sentirà ne parlerà lui. Portate rispetto". Nel passato artistico della coppia anche qualche collaborazione con Gallagher, ma non solo.

I nomi di Ski e Wok sono noti alle cronache anche per un episodio avvenuto il 7 marzo 2020, ossia per la presunta aggressione subita insieme a Gallagher da parte di Alex Refice (in arte Sayanbull), Manuel Parrini, Llunga Omar Nguale e Tiziano Barilotti, gruppo di pugili-trapper. I quattro sono stati arrestati a novembre dell'anno scorso.

Nel video, appunto, si vedevano Gallagher ed i trapper Ski e Wok mentre venivano picchiati da Sayanbull e i suoi amici pugili. Il video raggiunse in poco tempo circa mezzo milione di visualizzazioni finendo primo tra le tendenze di YouTube, e la cosa non fu gradita dal rapper Fedez.