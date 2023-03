Migrante morto in ospedale a Roma: quattro indagati

Due medici e due infermieri sono indagati a Roma in relazione alla morte di Wissem Abdel Latif, il migrante deceduto il 28 novembre del 2021, mentre era ricoverato in ospedale al San Camillo. Le accuse sono di omicidio colposo e falso per omissione nella cartella clinica.

Il 26enne sarebbe morto, secondo quanto emerge da una consulenza del medico legale, a causa di un mix di sedativi che gli furono iniettati per calmarlo. Wissem era arrivato dalla Tunisia ad Augusta, in Sicilia, su un barcone il 12 ottobre del 2021. Era stato trasferito su una nave quarantena e quindi ancora, al Cpr di Ponte Galeria.

La ricostruzione

Per presunti disturbi psichiatrici fu portato per due giorni all'ospedale Grassi di Ostia e poi all'ospedale San Camillo dove poi è stato trovato morto il 28 novembre: su un lettino di contenzione a cui era stato legato per braccia e gambe. Era stato ricoverato al servizio psichiatrico dell'Asl 3, ospitato nell'ospedale. In base alla consulenza qualcuno gli avrebbe somministrato dosi di un terzo farmaco, oltre ai due sedativi prescritti.

Una medicina che nessuno ha annotato in cartella. Wissem era giunto con una diagnosi di schizofrenia psicoaffettiva. Del caso se n'era occupato in prima istanza anche il garante dei detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasìa. Gli amici di Wissem avevano aperto su Facebook la pagina del comitato verità e giustizia per Wissem Ben Abdel Latif.

"Un sistema di omertà e violenze"

La senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi, saputa la notizia ha così commentato in una nota: "Dietro questa morte, che oggi potrebbe diventare per omicidio, si cela un sistema di omertà e violenze a cui chi viene nel nostro Paese con una richiesta di accoglienza viene troppo spesso sottoposto. Wissem muore dopo giorni di rimbalzi amministrativi e ore di agonia. Ora finalmente si apre uno spiraglio e io farò la mia parte affinché rimanga aperto per avere verità e giustizia".

La ricerca della verità

"Mi auguro che dopo gli esiti dell'autopsia le indagini sulla morte di Wissem Latif, su cui ci sono recenti e inquietanti sviluppi, arrivino nel più breve tempo possibile a stabilire la verità", ha aggiunto in un comunicato Alessandro Capriccioli, segretario di Radicali Roma: "Già a dicembre del 2021, quando ricoprivo la carica di consigliere regionale del Lazio, appresa la notizia della morte consultai la documentazione medica in possesso del centro insieme al garante delle persone private della libertà Stefano Anastasia. In quella circostanza ci accorgemmo, tra le altre cose, del fatto che dai registri del San Camillo risultava essere stata praticata nei confronti di Wissem una contenzione protrattasi per tre giorni consecutivi, e denunciammo pubblicamente la circostanza sottolineando la necessità che sulla vicenda fosse fatta piena luce. Oggi come allora, ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio l'ultima settimana di vita di un ragazzo di ventisei anni, arrivato in Italia per cercare un'esistenza migliore rimane una priorità e un dovere".