Willy Monteiro e l'amore per la Roma: una maglia sul luogo della tragedia

Il rosso pompeiano della maglia della Roma che spicca tra i fiori lasciati sul luogo della tragedia. Willy, il giovane ucciso a Colleferro, era un grande romanista e quel simbolo posato lì su quel giardinetto diventato altare del dolore, è lì a ricordarlo.

La "sua" Roma ieri ha voluto ricordarlo con un post sui social, che ha avuto migliaia di like. Monteiro giocava nella locale squadra di Paliano. Il post della Roma lo ricorda: "Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista".

Anche Zaniolo ha voluto dedicare un pensiero a Willy: "Riposa in pace piccolo grande tifoso giallorosso. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo".