Willy Monteiro pestato a morte. La solidarietà alla famiglia: ecco l'Iban per una donazione 

"Buongiorno amici, vorremmo aiutare in modo concreto la famiglia di Willy. Stiamo in contatto con i Comuni locali e stiamo cercando di coinvolgere tutti gli organi di stampa ed i canali televisivi che ci stanno contattando in queste ore, per avviare una raccolta fondi destinata alla famiglia di Willy, alla quale ognuno di noi può partecipare per quello che può".

È il post di solidarietà per la famiglia di Willy Monteiro, il 21enne di origine capoverdiane, massacrato di botte e ucciso a Colleferro da un gruppo di quattro coetanei finiti in manette. A lanciarlo sui social network l'albergo Hotel degli Amici di Artena.

L'Iban per donare

"Abbiamo chiesto l'IBAN che troverete di seguito alla famiglia, in questo modo qualsiasi aiuto arriverà a loro in maniera diretta". Ecco di seguito gli estremi: C/C Banco Posta intestato a :Armando Do Nascimento Monteiro. IBAN: IT 33 V 0760 1148 000 000 7920 3147.

Zingaretti: "Pagheremo il funerale"

Anche le istituzioni si stanno mobilitando a sostegno della famiglia. La Regione Lazio ha fatto sapere che pagherà i funerali. "Ci impegniamo a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola la famiglia di questo ragazzo scomparso, a cui ci uniamo in questo momento difficile" ha scritto in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.