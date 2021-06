Primo weekend in zona bianca: transenne e stop&go nelle piazze della movida

Accessi a numero chiuso in piazza Campo de' Fiori e al Pigneto già da venerdì sera con transenne e contingentamento delle presenze. Stessa misura che verrà poi adottata sabato nella zona di Fontana di Trevi e di piazza di Spagna. Questa la principale novità prevista dalla Questura alla vigilia del primo weekend in zona bianca per la città di Roma, al termine del tavolo tecnico coordinato dal Questore, Mario Della Cioppa. Osservate speciali anche le altre piazze storiche della movida romana e del litorale, con particolare attenzione a Monti, Trastevere, San Lorenzo, Ponte Milvio Ostia ed il litorale di Fiumicino.

La misura, che rispecchia in parte il Modello Roma già adottato nella Città Eterna gli scorsi mesi, con ingressi contingentati e chiusure di piazze e strade in caso di impossibilità a contenere gli assembramenti, è arrivata su impulso del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura. Una strategia per contenere la malamovida e non abbassare la guardia sull'emergenza Coronavirus, che prevede varchi di accesso in entrata e in uscita nelle piazze con moduli 'stop&go' che permetterà al dirigente di Polizia di imporre momentaneamente la chiusura della piazza per favorire il deflusso delle persone evitando assembramenti.

A sorvegliare i varchi saranno gli uomini di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Protezione Civile. Sorvegliate speciali con più uomini delle forze dell'ordine in campo anche il Rione Monti, San Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e il litorale. Misure speciali anche per Fontana di Trevi e Piazza di Spagna.

Tolleranza zero alla malamovida

Una misura atta anche ad evitare le scene di violenza che si sono registrate a Roma in questo mese di giugno, con la movida trasformatasi in malamovida. Movida violenta nel mirino della Questura, che proprio per quei fatti ha disposto sei Daspo Urbani disponendo la chiusura di cinque locali, con provvedimenti di sospensione della licenza per gli esercizi commerciali che hanno violato la normativa di settore, con speciale riferimento alla somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Una capillare attività info-investigativa che ha consentito di sottoporre a Darcur (il cosiddetto Daspo Urbano) per alcuni giovani, tutti con precedenti di polizia, tra i quali quelli?già identificati nelle piazze del centro di Roma, dove, prima a Campo de' Fiori e San Lorenzo e poi in via dei Coronari, si sono registrate tensioni con le forze dell'ordine, ritenuti capaci di ricreare analoghe turbative dell'ordine pubblico.