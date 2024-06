"W fascio", vandalizzato il monumento dove venne ucciso Giacomo Matteotti

"W fascio", questa la scritta comparsa sul monumento che ricorda il luogo dove Giacomo Matteotti fu assassinato dai fascisti sulla via Flaminia, nel comune di Riano. Delitto Matteotti avvenuto il 10 giugno del 2024. A cento anni dall'omicidio compiuto da una squadra fascista, ignoti hanno oltraggiato la stele, prendendo di mira anche la corona di fiori posta in occasione della ricorrenza avvenuta proprio nel comune alle porte di Roma lo scorso lunedì. A denunciare l'accaduto il partito Democratico di Riano e il sindaco Luca Abbruzzetti. Un episodio vile, che segue di pochi giorni un altro atto di vandalismo (il terzo in due mesi) con alcuni ignoti che hanno oltraggiato la tomba di Enrico Berlinguer, storico segretario del Pci le cui spoglie riposano al cimitero Flaminio, a Prima Porta.

Vandalizzato il monumento di Matteotti

"Questa mattina (18 giugno ndr) ci siamo svegliati con una triste notizia: il monumento a Giacomo Matteotti sulla Flaminia è stato vandalizzato, e con esso anche la corona di fiori del Presidente della Repubblica. Oltre a essere un oltraggio alla memoria dell'Onorevole Matteotti, brutalmente assassinato dai fascisti, è un oltraggio anche alla nostra Repubblica e alla libertà di espressione e pensiero, che l'attualità ci ricorda essere in pericolo. Riportiamo con piena condivisione le parole del nostro Sindaco Luca Abbruzzetti: "Un grave e vergognoso oltraggio alla memoria di un martire dell'antifascismo che colpisce tutta la comunità di Riano da sempre legata al ricordo di Matteotti e alle battaglie da lui portate avanti allora e ancora attuali oggi. Come 100 anni fa ad alcuni vigliacchi, Giacomo Matteotti fa ancora paura".

Amaro risveglio

"Un amaro risveglio per la nostra comunità - si legge sulla pagina facebook del comune di Riano -. Stamattina sul monumento in via Flaminia, dedicato a Giacomo Matteotti, sono comparse scritte inneggianti al fascismo ed è stata vandalizzata anche la corona di fiori inviata dal Presidente della Repubblica in occasione del Centenario della morte dell’On. socialista. Solo una settimana fa, infatti, quel luogo è stato omaggiato dall’intera comunità e da numerosi rappresentanti delle istituzioni. I fatti incresciosi che si sono verificati nella notte sono stati denunciati alle autorità competenti. “Come sancito nella Costituzione, l’apologia del fascismo è un crimine - ricorda il Sindaco Luca Abbruzzetti - intollerabile e inaccettabile. Giacomo Matteotti è un eroe nazionale, proprio in virtù del suo coraggio nel difendere strenuamente i valori della democrazia e della libertà che Mussolini ha da subito soffocato. Le idee di Matteotti, il suo esempio e la sua eredità saranno sempre più forti e luminosi delle bieche azioni di sparuti vigliacchi".

Il precedente

Già lo scorso anno, in occasione dei 99 anni della morte di Matteotti ignoti fecero sparire le corone di fiori deposte sul monumento che si trova alle porte di Roma. A denunciarlo allora fu Vincenzo Pirillo, presidente della storica sezione socialista della Garbatella intitolata, oltre che all'ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, anche al segretario del Partito Socialista Unitario.

La condanna del gesto

Condanna al vile gesto è arrivata anche dal capogruppo del Pd in consiglio regionale Mario Ciarla: "Solo pochi giorni fa eravamo a Riano per la commemorazione del vile omicidio fascista di Giacomo Matteotti a 100 anni dalla morte. Questa notte il monumento che lo ricorda è stato oltraggiato con una violenza mossa dall'odio, ignoranza e codardia. Ma i valori per cui Matteotti e tutti gli antifascisti di ieri e di oggi si sono battuti e si battono non verranno piegati. Perché sono più forti di ogni violenza".

"Vergognoso l'atto di vandalismo contro il monumento a #Matteotti a Riano - scrive su X il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci -. Quel memoriale è il simbolo della lotta al fascismo e del coraggio di chi scelse di opporsi a costo della vita. Chi lo ha deturpato non conosce la storia e non è degno di dirsi italiano".

Il delitto Matteotti

Giacomo Matteotti, deputato del Regno d'Italia, venne ucciso il 10 giugno 1924 dopo essere stato rapito a Roma. Il delitto Matteotti, fu compiuto da una "squadraccia fascista" dopo le denunce da parte dell'esponente dell'allora partito Socialista Unitario dei brogli elettorali e del clima di violenza messi in atto dalla nascente dittatura di Benito Mussolini nelle elezioni del 6 aprile 1924. Rapito a Roma e portato sulla via Flaminia il corpo di Giacomo Matteotti venne ritrovato il 16 agosto del 1924 dove oggi sorge il monumento che ne ricorda l'assassinio.