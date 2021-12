Voragine al Quartiere Africano: chiusa viale Somalia

Voragine al Quartiere Africano. La buca si è aperta nella tarda mattinata di mercoledì 8 dicembre in viale Somalia. Richiesto l'intervento dei soccorritori sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Accertata la presenza del cedimento stradale caschi bianchi e pompieri hanno pertanto disposto la chisura di un tratto di viale Somalia fra largo Somalia e via Fara Sabina. Accertamenti in corso sulle rete fognaria al fine di ripristinare la viabilità e la messa in sicurezza dell'area.