Voragine sotto al marciapiede: maxi buca davanti ad un negozio di viale Regina Margherita

Una voragine sotto al marciapiede. Una maxi buca larga diversi metri apertasi davanti all'ingresso di un negozio chiuso in attesa di locazione si è aperta in viale Regina Margherita, in zona Salario-Nomentano. A richiedere l'intervento alla polizia locale i commercianti, dopo essersi accorti di un anomalo avvallamento sul marciapiede all'altezza del civico 193 della strada del II municipio Parioli poco dopo le 9:00 di mercoledì 9 agosto.

Un ammaloramento sotto al quale si nascondeva una maxi buca. Crollato uno dei sampietrini sospetto, caduto nel vuoto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Roma Capitale assieme ai vigili del fuoco che hanno quindi accertato il vuoto sotto al marciapiede scoprendo una voragine di almeno tre metri per quattro, profonda circa tre metri.

I caschi rossi hanno quindi predisposto la chiusura con un transennamento di 8 metri per 3, del tratto di marciapiede interessato dal crollo che si trova all'angolo fra viale e piazza Regina Margherita.