Roma sprofonda: si rompe una conduttura e si apre un'altra maxi voragine

Un'altra maxi voragine si è aperta a Roma. La causa, secondo i primi riscontri, sarebbe stata la rottura di una conduttura idrica che di fatto avrebbe eroso il terreno facendo cedere l'asfalto.

Il cratere, come si nota dalle immagini, si è verificato in via Placido Zurla, all'altezza di via Casilina. Sul posto la polizia locale, i tecnici Acea, il dipartimento Csimu, la direzione tecnica del Municipio V e i vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa per buona pace dei residenti, come spiegano i rappresentanti del comitato Torpigneto Almagià: "Via Placido Zurla era stata da poco riaperta al traffico dopo mesi di chiusura dovuti alla riparazione di un'altra voragine. Ci domandiamo: quante voragini ancora dovremo aspettare prima di vedere istituita l'isola ambientale, prima di vedere proclamata la "zona 30"', prima di vedere precluso l'accesso ai mezzi pesanti? Siamo stanchi, delusi e anche un po' arrabbiati", dicono i cittadini postando video e foto dell'enorme buca. Deviati i percorsi dei mezzi di Ama e Atac.

Le voragini nel V municipio

Poco distante, sempre nel quinto municipio, a causa di un cedimento del sottosuolo emerso durante i lavori di un cantiere per i sottoservizi, ieri si è resa necessaria anche la chiusura di via Teano, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il civico 277 e viale Partenope. "Sono in corso le indagini conoscitive della protezione civile e degli uffici competenti per delimitare l'area interessata dal cedimento e provvedere alle dovute attività tecniche", ha detto il presidente del municipio Mauro Caliste.

Non è una novità che in quel quadrante di città ci siano degli avvallamenti così evidenti. L'area di via Zurla, quella della maxi voragine aperta ieri, non è lontana da via Zenodossio dove nel 2021 la strada collassò inghiottendo un suv Mercedes e una Smart.

Le buche, tanto diffuse in città, in quella zona sono crateri. Complice la morfologia dell'intero municipio che sorge su un labirinto di cavità sotterranee da Centocelle al Pigneto, passando per Torpignattara dove si nascondono rovine risalenti all'epoca romana che "sbucano" fuori con lo stesso copione: la voragine, lo scavo e il ritrovamento.

È successo in passato Tor de' Schiavi, nella zona del parco Almagià, in via Maggi, via Ruga, via Bufalini, via di San Barnaba, via Zurla, via Casilina all'altezza di via Vibio Sequestre, via Filarete, via Dulceri, via Alessi, via Columella. Solo alcune delle strade in cui sono comparse le transenne e vi sono rimaste perché la situazione sottoterra è molto più complessa di quanto ci si aspettasse.

Gli episodi di crolli e di interventi sulla rete idrica e fognaria, nel territorio, sono ormai ordine del giorno. Come se non bastasse alcune di quelle strade sono scenario di un via vai di camion e tir che appesantiscono l'asfalto già delicato.

Le altre voragini

Torpignattara e la zona del Prenestino Labicano non sono gli unici quartieri a rischio. Lo scorso 26 aprile si è aperta una voragine anche in zona Portuense, in via Giannetto Valli. Ieri si è svolta una lunga riunione della commissione stabili pericolanti privati di Roma Capitale per verificare la stabilità della palazzina che affaccia sul cratere.

"La commissione ha accertato che lo stabile non è in pericolo e, di conseguenza, ha concesso la possibilità di rientrare nelle abitazioni alle famiglie che erano state evacuate a titolo precauzionale. - ha spiegato il presidente del XI municipio Gianluca Lanzi - Da oggi Acea inizierà gli interventi di riparazione".

Di recente diverse sono state le notizie di voragini aperte a Roma. L'ultima in via Salaria, all'altezza di via Catalani. Lo stesso giorno a Torpignattara una conduttura Acea rotta e un avvallamento stradale hanno causato l'inondazione della via. Prima ancora, a marzo, in via delle Fornaci, all'altezza del civico 425. E ancora a Torrevecchia: anche in quel caso, prima il guasto idrico e poi la maxi voragine.