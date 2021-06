Appio Tuscolano, si apre una voragine: la strada cede sotto una betoniera

Una maxi voragine si è aperta a Roma. Questa volta lo scenario è quello dell'Appio Tuscolano. A restare incastrata una betoniera che stava svolgendo alcuni lavori di consolidamento presso una palazzina in via Todi. La buca non ha le dimensioni impressionanti di quella che ha inghiottito due auto in via Zenodossio lo scorso maggio, ma ricorda piuttosto quanto accaduto in via dei Colli Portuensi.

La voragine in via Todi

Poco dopo le ore 15 di oggi una pattuglia Polizia Locale del VII Gruppo Appio è intervenuta così in via Todi, prossimità civico 101, per il cedimento del manto stradale. Gli agenti hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area e avviato le procedure necessarie per la rimozione del mezzo, tuttora in corso, con l'ausilio dei vigili del fuoco. Il personale della polizia locale ha provveduto alla necessaria chiusura della strada nel tratto interessato, da via Otricoli a via Campello sul Clitunno.

Roma sprofonda tra voragini e maxi buche

A Roma sono tante le strade che stanno letteralmente venendo giù. A Casal Lumbroso, lo scorso 19 maggio, l'asfalto aveva ceduto sotto il peso di un camion in via Tricomi. Vicenda che ho riportato alla memoria quanto accaduto sempre nello stesso territorio - il XII Municipio - con la voragine in via dei Colli Portuensi. Lì, a complicare la riapertura della strada, una serie di indagini nel sottosuolo richieste da Acea e concordate con la presidente del Municipio 12, Silvia Crescimanno. Restando nel quadrante ovest di Roma, ma più a nord, anche a Boccea si è verificato una problema simile. Lo scorso 5 maggio, l'asfalto collassò in via Gregorio XI.