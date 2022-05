Voragine a Selva Candida: deviati i bus

Voragine a Selva Candida con deviazioni delle corse di una linea bus. Come informano da Atac, a cause del cedimento del manto stradale, avvenuto martedì 3 maggio, in via Sedrina incrocio via Luzzana, la linea 999 inverte la marcia in prossimità di via di Monte Mario.

Per tale motivo gli autobus della linea 999, provenienti dalla stazione Monte Mario, proseguiranno su via Casal del Marmo per poi invertire la marcia in prossimità di via Monte del Marmo. Deviazione che prosegue su via Casal del Marmo sino all'altezza di via della Palmarola, dove riprende il suo percorso normale.