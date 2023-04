Voragine su via Salaria, Acea: "Dieci giorni di lavoro per il ripristino"

Non solo Torpignattara dove il cedimento di una conduttura ha provocato l'allagamento della strada. Per Acea quella del 24 aprile è stata una vera e propria giornata campale. Una voragine si è infatti aperta anche in via Salaria, all'altezza di via Catalani. Una parte della carreggiata è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i tecnici dell'azienda di piazzale dei Partigiani.

Eseguita una video ispezione, l'indagine ha accertato che la voragine è stata provocata dall’assestamento e dal crollo di una cavità naturale. L'evento, informa Acea, ha anche danneggiato alcune infrastrutture, tra cui la fognatura di competenza di Acea Ato 2.

"Oltre alla riparazione della fognatura", spiega Acea, "vista la necessità di pubblica utilità a favore della collettività, Acea Ato 2 provvederà ad effettuare anche il ripristino totale. I lavori si concluderanno entro 10 giorni e andranno avanti ininterrottamente anche nei giorni festivi".