L'asfalto collassa per una voragine e un camion viene "inghiottito"

L'asfalto è collassato, di fatto "inghiottendo" un camion che conteneva una ruspa con braccio meccanico. È quanto successo in zona Aurelio, dove dalle 19 di mercoledì 9 marzo si è aperta una maxi voragine all'altezza del civico 42 di via Mariano D'Amelio.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma capitale, con gli agenti del gruppo Aurelio che hanno chiuso la strada dalla serata di ieri. Il mezzo incastrato nella voragine, però, non è stato tolto immediatamente. Le operazioni di soccorso, secondo quanto si apprende, inizieranno solamente nella tarda mattinata di oggi. In quella strada, secondo quanto si apprende, si stanno svolgendo dei lavori per la fibbra ottica.