Roma sprofonda: voragine in via Lorenzo Rocci, famiglie senza acqua

Voragine in zona Gianicolense. Roma sprofonda ancora, dopo il cedimento nel cortile condominiale di una palazzina di via Annibale Maria di Francia, in zona Castel Giubileo, un'altra maxi buca si è aperta nella Capitale. Il dissesto del manto stradale in via Lorenzo Rocci, altezza civico 14. Una buca dovuta ad una rottura delle condutture d'acqua che ha comportato lo stop all'erogazione in almeno due condomini della zona.

Al fine di consentire le operazioni di ripristino del guasto e la messa in sicurezza dell'area via Lorenzo Rocci è stata chiusa al traffico all'altezza di via Adolfo Gandiglio.