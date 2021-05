Voragine a Boccea, sprofonda via Gregorio XI: camion in bilico. Strada chiusa e bus deviati

Bus deviati da via Boccea su via di Val Cannuta per chiusure su via Gregorio XI. Gli agenti della polizia locale hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area

Le strade di Roma sprofondano ancora. Dopo la maxi voragine sui Colli Portuensi, questa volta l'asfalto ha ceduto in zona Boccea, in via Gregorio XI e - anche in questo caso, così come successo a Monteverde - un camion è rimasto in bilico. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

Per permettere le operazioni, è stata necessaria la chiusura al traffico del tratto di via Gregorio XI, all'altezza del civico 9, tra via Boccea e via Novelli, in entrambe direzioni. La linea 546 è subito delle modifiche con i bus deviati da via Boccea su via di Val Cannuta. Chiusure e deviazioni che hanno mandato in tilt il traffico, con rallentamenti su Via Gregorio XI e Via Boccea.

Gli agenti del XIII Gruppo Aurelio si sono recati sul posto intorno le 9. "Un autocarro, mentre era momentaneamente fermo, è rimasto incastrato a seguito del cedimento del manto stradale sottostante il mezzo. - spiegano - Gli agenti hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area e avviato le procedure necessarie per la rimozione del mezzo". Ulteriori pattuglie dei caschi bianchi sono sopraggiunte per agevolare la viabilità della zona.