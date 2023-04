Roma sprofonda, si apre una maxi voragine: evacuata una palazzina e quadrante senz'acqua

Roma sprofonda. Una maxi voragine si è aperta via Giannetto Valli, nella zona di Portuense. L'enorme buca, quasi un cratere nel sottosuolo, si è creato a causa dalla rottura di una tubazione Acea.

In totale sono state sette le famiglie evacuate. Sei hanno trovato alloggi temporanei presso amici o parenti, uno solo ha chiesto agli agenti dell'XI gruppo Marconi di attivare l'assistenza alloggiativa. Sul posto sono subito intervenuti, oltre gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Massimo Fanelli, anche i vigili del fuoco, la protezione civile di Roma Capitale e i tecnici di Acea per mettere in sicurezza, verificare l’entità dei danni e riparare la tubazione idrica. Secondo quanto riferito dai pompieri la voragine misura 10 metri quadrati di superficie e circa 5 metri di profondità.

Quadrante senz'acqua

Presenti anche l'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini e l'assessore alla Mobilità sostenibile e rapporti con la protezione civile del Municipio XI Emiliano Castellino che, assieme alle autorità presenti, hanno dato assistenza alle famiglie.

Sono in corso "tutte le opportune verifiche ed è stata interrotta l'erogazione idrica, effettuata in via precauzionale e per lo svolgimento dei lavori di ripristino, Acea sta posizionando due autobotti di acqua potabile e sta lavorando per la riparazione", ha spiegato il comune. Al nucleo familiare che ha richiesto assistenza alloggiativa è composto da i due genitori e da due figli minorenni.

L'intervento del Comune

"Non appena avuta notizia dell'accaduto – commenta l’assessore Ornella Segnalini - ci siamo attivati per dare assistenza immediata alle persone e per verificare e porre rimedio. Ringrazio tutte le autorità che si sono precipitate per effettuare un'operazione di emergenza. Sono in corso le analisi speleologiche per accertare il terreno sottostante e contestualmente Acea sta riparando il danno".

"La Commissione stabili pericolanti per gli edifici privati è già convocata e si riunirà domani – fa sapere il Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale Giuseppe Napolitano –. Una volta che Acea, che ha in corso anche l’ispezione della fognatura, avrà riparato il danno, sulla base dell’esito della Commissione si decideranno tempi e modi per far rientrare gli abitanti nelle loro case".

"Stiamo coordinando tutte le operazioni di assistenza agli abitanti della palazzina che grazie al supporto della Protezione civile stanno ricevendo tutte le cure del caso. Con il Presidente del Municipio Gianluca Lanzi stiamo seguendo con grande attenzione tutte le operazioni tecniche che porteranno alla soluzione più rapida possibile. Ringrazio l'assessore Segnalini, la protezione Civile, Acea e tutte le forze dell’ordine per il sostegno e l’intervento immediato”, commenta l’assessore Emiliano Castellino.

I precedenti

Di recente diverse sono state le notizie di voragini aperte a Roma. L'ultima in via Salaria, all'altezza di via Catalani. Lo stesso giorno a Torpignattara una conduttura Acea rotta e un avvallamento stradale hanno causato l'inondazione della via. Prima ancora, a marzo, in via delle Fornaci, all'altezza del civico 425. E ancora a Torrevecchia: anche in quel caso, prima il guasto idrico e poi la maxi voragine.