Prenestino, voragine su via di Acqua Bullicante: chiusa la strada

Il manto stradale è ceduto nel tratto compreso tra via Sampiero di Bastelica e via Roberto Malatesta. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale

Via di Acqua Bullicante è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa dell'apertura di una voragine del diametro di circa 5 metri. E' accaduto questo pomeriggio, nel tratto compreso tra via Sampiero di Bastelica e via Roberto Malatesta, all'altezza del civico 355.

Il manto stradale è ceduto al centro della carreggiata. La zona è stata messa in sicurezza con un transennamento di 10 metri per 20 metri, anche per consentire i lavori di ripristino della strada.

La voragine si è aperta un po' prima delle 15. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del V Gruppo Prenestino e una squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2, che hanno disposto la chiusura della strada da via di Bastelica a via Luchino dal Verme.

La polizia locale ha poi provveduto a gestire la viabilità della zona con deviazioni al traffico veicolare privato e dei mezzi pubblici.

L'esponente di Fdi, Luca Cardia ha denunciato su Facebook: "Ennesima buca causata da perdita d'acqua. La voragine blocca tutta la direttrice verso Casilina/Porta Furba che evidenzia quanto sia carente la manutenzione stradale". Poi ha aggiunto: "Il V Municipio già soffre dei problemi di viabilità creatisi su via di Porta Furba che è stata bloccata per quasi 20 giorni a causa della pioggia. Crediamo sia opportuna l’apertura di un tavolo tecnico sulla questione viabilità ed infrastrutture".

Meno di una settimana fa, una voragine che si è aperta su via Casilina, nella zona di Tor Pignattara, ha bloccato la circolazione stradale per diverse ore.