Guasto alle tubature, si apre voragine profonda più di 5 metri. Chiusa la strada

Una voragine profonda oltre 5 metri. Parlano da sole le immagini che arrivano da via della Magliana dove - a causa della rottura di una tubazione - si è aperta una maxi buca. Il cedimento nella prima serata di giovedì 15 dicembre, quando l'asfalto ha ceduto davanti ad un automobilista in transito, riuscito a fermarsi prima di finirci dentro con la vettura. Poi la chiamata ai soccorritori.

Lo sgrottamento si è registrato all'altezza del civico 763 della strada, nella zona della Magliana Vecchia, fra Tor di Valle a Muratella. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco. Alle 22:33 la strada è stata quindi chiusa nel tratto compreso tra via Fosso della Magliana e via delle Vigne.

"Voragine aperta da ieri sera alle 20 in via della Magliana (tra Via delle Vigne e Fosso della Magliana - “curvone”) - scrive Marco Palma, consigliere del municipio Arvalia -. Guasto probabile alla rete idrica. Strada chiusa e quartieri nel caos. buca profonda dai 5 ai 7 metri. Squadre Acea sul posto".

Magliana sotto attacco

Via della Magliana, ma non solo. Come denuncia il consigliere del municipio Arvalia Marco Palma: "Manutenzione stradale in capo al Simu imbarazzante: assessore ai lavori pubblici della giunta Gualtieri si dimetta. Sul fronte della voragine, se confermato guasto idrico, nessuna novità: sfiorata tragedia. Se non fosse stato per un automobilista ieri sera alle 20 che ha avuto la buona idea di fermare il traffico oggi avremmo parlato di una tragedia. Fortunatamente è stata evitata ma la fortuna non può sostituire la pianificazione e la manutenzione alla rete idrica che chiedo da anni e che viene sistematicamente disattesa, fino ai guasti di questa entità che inoltre, provocano disagi anche in termini di mobilità".

"Ho ricevuto le prime foto stamattina dal signor Carlo Bruni che lavora a pochi passi dalla voragine e che mi ha informato sulle prime azioni messe in atto, compreso il gesto dell’automobilista che vorrei ringraziare personalmente - prosegue il vicepresidente del consiglio del municipio XI -. Successivamente mi sono recato sempre su via della Magliana in direzione Gra e fino a Ponte Galeria, dove ho dovuto constatare la pericolosissima condizione dei quella che non è più definibile sede stradale, con circa 30 buche ad elevato rischio e che hanno provocato la rottura di molte ruote e cerchioni. Stamattina ne ho trovata una in sosta con il crick ancora inserito".

"Oggi stesso ho inviato una pec urgentissima al Simu ed al comando generale della polizia locale per chiedere un intervento risolutore in termini di sicurezza stradale, con interrogazione urgente a supporto. La mancata pianificazione ed il fatto che su alcuni lotti il Simu viva una condizione di vuoto manutentivo è inaccettabile per Roma Capitale. Le dimissioni dell’assessore ai lavori pubblici della giunta Gualtieri non risolverebbero il problema oggi ma eviterebbero, per quanto dimostrato, i problemi di domani. Questa approssimazione e mancata gestione comportano anche l’impiego della Polizia locale a guardia delle buche : oggi in XI è accaduto su via Isacco Newton e via della Magliana".