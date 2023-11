Voragine ai piedi del Campidoglio, carreggiata ridotta e traffico da bollino rosso

Il cantiere di Piazza Venezia e una voragine, poco distante, in via del Teatro Marcello. Due elementi che hanno appesantito la già complicata viabilità del Centro Storico, dove per dieci anni i lavori sotto al Vittoriano saranno destinati a creare ripercussioni al traffico cittadino. La voragine, come scrive il comune di Roma, si è aperta in via del Teatro Marcello, in prossimità della scalinata del Campidoglio.

Ridotta la carreggiata, a piazza d'Aracoeli, in direzione via Luigi Petroselli, la buca è presidiata dalla polizia locale di Roma Capitale. "Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 - spiegano ancora dal Campidoglio - sarà necessario effettuare un intervento più profondo e via del Teatro Marcello sarà chiusa nel tratto a salire verso via Petroselli. Resterà invece aperto il tratto a scendere della stessa via".

Il cantiere di Piazza Venezia

Seppur non chiusa, la strada (con la perdita a bordo carreggiata), traffico da bollino rosso è segnalato da LuceVerde Roma in tutta la zona del Centro Storico: via del Teatro Marcello, Piazza San Marco, piazza d'Aracoeli e Piazza Venezia. Un lungo cantiere, quello di uno dei centri nevralgici del traffico cittadino, iniziato lo scorso mese di giugno per la realizzazione della fermata della metro C. Lo scorso 21 ottobre la piazza è stata parzialmente chiusa, con deviazioni della circolazione e dei mezzi pubblici che si protrarranno per i prossimi dieci anni.