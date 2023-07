La strada della Roma "bene" collassa sotto il peso del camion e si apre una voragine

La strada della zona della Roma "bene", quella del quartiere Trieste, ha collassato e un camion di una ditta è rimasto incastrato con i pneumatici sprofondati nell'asfalto. Una voragine si è aperta lo scorso 18 luglio in via Costantino Maes, nel tratto compreso tra via Bartolomeo Marliano e via Ignazio Ciampi.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno lavorato per togliere dalla buca il mezzo pesante. La strada, secondo quanto si è apprende, è stata liberata e resta aperta alla circolazione. Secondo quanto riscontrato anche da Luceverde, via Maes resta tutt'ora chiusa ai mezzi pesanti con divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate, come disposto dai vigili del fuoco. Da capire la cause del dissesto stradale.