Roma sprofonda, collassa la strada e si apre una voragine su via Casilina

La strada a Torpignattara, crolla ancora. Una nuova voragine si è aperta in in via Casilina, all'altezza di via Vibio Sequestre. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che intorno alle 19 di giovedì due giugno hanno allertato la polizia locale, accorta sul posto gli agenti del gruppo Casilino che hanno chiuso la strada che porta verso il centro.

La voragine, secondo i primi riscontri, si sarebbe aperta per una probabile rottura della rete fognaria. Gli agenti hanno contattato la ditta grande viabilità per la chiusura e il transennamento della carreggiata per 6 metri, con transenne e lumini. I veicoli diretti verso il centro sono stati deviati su via Placido Zurla, mentre i veicoli diretti verso Raccordo Anulare sono stati deviati su via Galeazzo Alessi.

Da questa mattina, la strada è stata riaperta con riduzione carreggiata ma il problema resta. La zona già in passato è finite sotto i fari della cronaca di Roma per altri eventi simili. A gennaio 2021, si aprì una voragine di 3 metri, fra la via Casilina e via Galeazzo Alessi. Un anno fa, le immagini delle auto inghiottite in via Zenodossio. A Torpignattara, il rischio che torni l'allarme per il dissesto stradale c'è.