Voragine in via Aurelia: carreggiata ristretta e traffico in tilt verso il centro

Traffico in tilt nel tratto compreso tra Malagrotta e Via Aurelia Antica in direzione Roma

Ancora una nuova voragine nelle strade di Roma. Dopo la maxi buca sui Colli Portuensi e quella in zona Boccea, in via Gregorio XI, l'asfalto ha ceduto ancora, questa volta in via Aurelia, all'altezza del civico 718, che incrocia con Largo Tomaso Perassi. Sul posto, dalle 18:30 di domenica 9 maggio, la polizia locale di Roma Capitale con il XIII Gruppo Aurelio che ha ristretto la carreggiata in direzione del centro di Roma.

Inevitabili i disagi al traffico, come spiegano i cittadini del comitato di quartiere Vivi Vignaccia: "Per uscire sull'Aurelia da via di Villa Troili la fila arrivava alla nuova rotonda. E su via della Pisana la situazione non era delle migliori con auto in colonna per andare verso Bravetta, la fila iniziava dal parco giochi. Ci stanno bombardando: via della Pisana è senso unico a scendere, Bravetta un imbuto e ora la voragine sull'Aurelia". La voragine, secondo quanto si apprende, sarebbe larga 3 metri e profonda 3. Sotto è stata segnalata una perdita d'acqua.