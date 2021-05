Roma sprofonda, a Torpignattara la strada collassa: auto inghiottite

Immagini choc. A Torpignattara, quartiere di Roma, la strada, nella mattinata di martedì 25 maggio, è letteralmente sprofondata. Collassata. Quasi disintegrata sotto due auto, un suv Mercedes e una Smart inghiottite in via Zenodossio, sgretolata come se fosse fatta di sabbia.

Sul posto, dalle 10:40 in poi, la polizia locale con il gruppo Prenestino, che ha nastrato e chiuso la strada (o quel che ne rimane) da via Casilina a via Giovanni Maggi, e i vigili del fuoco di Tuscolano. Secondo quanto si apprende in un primo momento via Zenodossio sarebbe collassata per un guasto idrico nel sottosuolo con il garage che confina con la strada completamente allagato e le auto, lì sotto parcheggiate, con ormai quasi inondate.

Ecco perché sul posto sono presenti anche i tecnici Acea e quelli di Italgas. Le immagini impressionanti raccontano anche come l'asfalto e parte del marciapiede che spuntano appena sotto i balconi tra i civici 2 e 20, minacciano anche le serrande adiacenti. Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, la voragine è profonda circa 6 metri e lunga 12. Increduli e spaventati i residenti di zona che, già in passato, avevano denunciato la criticità del sottosuolo nel V Municipio.

Le criticità delle strade nel V Municipio

Sono infatti diversi i punti critici sul territorio, con i cittadini che di fatto ne hanno mappato il quartiere solamente un mese fa: via Formia dove, in occasione dei lavori per la realizzazione dell'impianto fognario, sono in corso di riempimento le cavità sotterranee; Villa de Sanctis, dove i cantieri per mettere in sicurezza il sottosuolo sono stati aperti nei mesi scorsi; via di Tor de' Schiavi, dove a gennaio del 2021 si è aperta una maxi voragine, non ancora messa in sicurezza, anche per questioni di mancata definizione delle competenze e la zona attorno al parco Almagià, tra via Bufalini e - appunto - via Zenodossio, dove negli anni e nei mesi scorsi si sono aperte diverse buche di grandi dimensioni. Oggi l'ultima maxi voragine con una tragedia sfiorata.

Roma sprofonda tra voragini e maxi buche

A Roma sono tante le strade che stanno letteralmente venendo giù. A Casal Lumbroso, lo scorso 19 maggio, l'asfalto aveva ceduto sotto il peso di un camion in via Tricomi. Vicenda che ho riportato alla memoria quanto accaduto sempre nello stesso territorio - il XII Municipio - con la voragine in via dei Colli Portuensi. Lì, a complicare la riapertura della strada, una serie di indagini nel sottosuolo richieste da Acea e concordate con la presidente del Municipio 12, Silvia Crescimanno. Restando nel quadrante ovest di Roma, ma più a nord, anche a Boccea si è verificato una problema simile. Lo scorso 5 maggio, l'asfalto collassò in via Gregorio XI.