Voragine al Quadraro: lesioni strutturali in una palazzina, evacuate 36 famiglie

Al Quadraro trentasei famiglie sono state evacuate dalla scala b di una palazzina in via Attio Labeone, al civico 16. La decisione è arrivata dopo che, come fanno sapere i vigili del fuoco, sono state individuate lesioni strutturali nell’edificio, vicino alla voragine apertasi in via Sestio Menas, intorno all’una di notte del 28 marzo. Due auto sono state inghiottite e recuperate con un’autogru a 13 metri di profondità, una terza è rimasta in bilico ed è stata rimossa. È stata disposta la chiusura da via Quinto Novio a via Sestio Menas. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Ufficio tecnico del Comune di Roma e la protezione civile. I veicoli provenienti da piazza dei Tribuni hanno l'obbligo di svolta a sinistra per via Quinto Novio. “Per accogliere le famiglie evacuate che hanno bisogno di ospitalità – spiega il presidente del municipio VII, Francesco Laddaga – si sta attrezzando una palestra della scuola vicina, in via Sestio Menas. È in corso il censimento dei nuclei familiari che hanno necessità di essere accolti”.

L’attacco di Italia Viva

“L’ennesima voragine, l’ennesima strada chiusa, l’ennesimo inferno di disagi per i cittadini, l’ennesima figuraccia per Roma – attaccano i consiglieri del municipio VII Luca Di Egidio e Isabella Alfano -. A Roma le cose potrebbero cambiare. Basterebbe fare la manutenzione delle reti idriche e monitorare le strade prima che si aprano questi crateri. Abbiamo presentato in Municipio una mozione urgente per fare intervenire immediatamente sulla voragine e ripristinare il manto stradale”.

I precedenti

Nella giornata di mercoledì un'altra voragine di è aperta al Trullo, in un cortile privato parallelo alla via Portuense. Una buca dentro alla quale è sprofondata la parte posteriore del veicolo. Mentre lo scorso 20 febbraio il manto stradale era sprofondato (per l’ennesima volta) in via Dulceri. La strada è tutt’ora chiusa: nei giorni scorsi è emersa la presenza di una parte di rete fognaria che necessitava di un’ispezione da parte di Acea, su cui si attendono i risultati.