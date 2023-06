Roma, si riapre la voragine al Portuense: il crollo ripreso in diretta. Quartiere senz'acqua

Ancora una voragine, ancora al Portuense, ancora in via Giannetto Valli. Una voragine di grosse dimensioni si è aperta sul marciapiede di via Giannetto Valli. Qui, ad aprile, nello stesso punto l'asfalto era collassato, costringendo i vigili del fuoco ad evacuare la palazzina. L'intera zona, oggi come allora, è finita senz'acqua.

La voragine poco prima delle 14, all'altezza del civico 80. Decine i residenti riversatisi in strada per fotografare l'enorme buco. Il primo piano della palazzina è stato evacuato per sicurezza. Il crollo è avvenuto in due tempi. Nel secondo si vede il muro della strada letteralmente collassare. La voragine in pochi minuti si è riempita di acqua, segnale della rottura della conduttura. Sul posto il gruppo XI Marconi della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i tecnici di Acea e Italgas. In corso accertamenti

I lavori per lo svuotamento

Messi in sicurezza gli abitanti, è iniziato il lavoro di svuotamento della voragine. Profonda poco meno di 10 metri, per svuotarla dall'acqua è al lavoro una pompa idrauilica dei vigili del fuoco.

Il presidente di municipio

Il presidente di municipio, Gianluca Lanzi, sul suo profilo facebook: "La strada è stata immediatamente chiusa. Sono sul posto insieme alla Polizia locale, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile di Roma Capitale, al Dipartimento CSIMU e alla Direzione Tecnica del Municipio Roma XI Arvalia Portuense. Siamo in attesa dell’intervento di Acea che deve chiudere l’acqua che fuoriesce dalla tubazione rotta a seguito del crollo, ora è stata attivata la prima idrovora per ridurre la spinta dell’acqua nella cavità".

L'opposizione

Gianluca Fioravanti, consigliere municipale di Italia Viva, commenta: "Si riapre in via Giannetto Valli al Portuense la voragine che si era aperta già il 26 aprile e che al tempo in una settimana era stata riparata, forse con eccessiva fretta, visto che ora ci sono anche danni ingenti sull'edificio antistante. Come capogruppo di IV nel municipio 11, mi sto attivando per capire nel dettaglio i fatti e poi procedere alla richiesta di una soluzione volta a prevenire future emergenze e che sia stabile e definitiva per tutta l'area".

