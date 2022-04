Camion betoniera sprofonda in una voragine, chiusa la strada

Un camion betoniera sprofondato con le ruote posteriori in una voragine con il mezzo pesante rimasto pericolosamente in bilico. E' accaduto giovedì mattina al Pigneto. L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 11:30 del 28 aprile in via Nicolò Piccinino dove il mezzo da lavoro è sprofondato a causa di un cedimento del manto stradale.

Sul posto i caschi bianchi hanno messo in sicurezza l'area per poi procedere alla chiusura della strada dove si è aperta la voragine, da via Riccio da Parma a piazza dei Condottieri, in attesa della rimozione della betoniera da parte dei vigili del fuoco.

Voragini al Pigneto

Quartiere della movida romana dove non è la prima volta che si verificano cedimenti del manto stradale, voragini o maxi buche. Ultima in ordine cronologico lo scorso mese di novembre quando in via Guglielmo Albimonte si aprì una maxi buca profonda cinque metri. Anche in quel caso fu necessario chiudere la strada in attesa della messa in sicurezza della via.

Nel maggio del 2019 i vigili urbani si trovarono invece davanti una scena simile a quella di giovedì mattina in via Piccinino. In quel caso ad essere inghoittito su via del Pigneto fu un altro camion, rimasto incastrato nel dissesto stradale all'angolo con via Giovanni Agostini, in prossimità di un supermercato.