Pantheon: cede l'asfalto, autocarro affonda in una voragine

Un autocarro sprofondato in una maxi voragine. Succede a due passi dal Pantheon, in pieno Centro Storico, davanti a centinaia di turisti e romani, dove un mezzo pesante impegnato in alcuni lavori di manutenzone staradale è sprofondato in una maxi buca apertasi sotto le ruote posteriori del camion. La richiesta d'intervento intorno alle 12:30 di oggi, lunedì 8 novembre, mentre sulla Capitale si stava abbattendo una copiosa pioggia.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del I Gruppo Centro (ex Trevi) della Polizia Locale di Roma Capitale. Nessuno è rimasto ferito. Richiesto l'intervento dei tecnici di Acea a causa di una fuoriuscita d'acqua dal luogo in cui si è aperta la voragine.