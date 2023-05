Auto in sosta finisce con le ruote dentro una voragine, chiusa la strada

Non c'è pace per Monteverde dove si è aperta un'altra voragine dentro la quale sono sprofondate le ruote di una vettura in sosta. Succede in via Ferdinando Palasciano, dove è stato poi necessario chiudere la strada.

Sono stati gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 6:30 di questa mattina - martedì 2 maggio - all'altezza del civico 111 di via Palasciano per il cedimento della carreggiata. Da qui la necessità della chiusura parziale della strada da via di Monteverde a piazza della Trasfigurazione.

Transennata l'area interessata sul posto è intervenuto il personale dell'ufficio tecnico del XII municipio. Nel cedimento è rimasta coinvolta una vettura, una Fiat 500, finita con gli pneumatici nella voragine.

Monteverde dove le voragini - come in molti altri quadranti della Capitale - non sono una novità. Risale al 9 aprile del 2022 l'apertura di un'altra maxi buca in via di Monteverde, per un problema alle condutture fognarie. Il giorno prima infatti - l'8 di aprile - era stato infatti il presidente del municipio Elio Tomasetti a comunicare la riapertura di via dei Colli Portuensi, chiusa causa voragine per oltre un anno dopo che vi finì dentro un'autocisterna.

"Sono anni che i residenti di questo quadrante cittadino fanno i conti con strade groviera con voragini che si aprono dall’oggi al domani, con conseguenti problemi di sicurezza e viabilità - dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della Lega al municipio Monteverde -. Studi idrogeologici hanno più volte evidenziato che proprio il municipio XII per la conformità del sottosuolo, è il quadrante più a rischio, ma nel corso dell’ultimo decennio né dal Comune di Roma né tantomeno dalla Regione Lazio sono stati investiti fondi specifici per il monitoraggio. Oggi denunciamo quanto è accaduto in via Palasciano ma domani, nel consiglio del municipio XII arriverà a firma del sottoscritto una mozione rivolta al presidente Tomassetti e al sindaco Gualtieri, la richiesta di una progettualità specifica e i relativi fondi per un controllo dettagliato delle aree più a rischio dei nostri quartieri".