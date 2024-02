Voragine alla Magliana: chiusa la strada

Voragine alla Magliana con conseguente chiusura della strada. Lo smottamento in via dei Grottoni. Apertasi una piccola ma profonda buca sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale, i vigili del fuoco e i tecnici Acea.

Sono stati alcuni operai, impegnati in un cantiere, a rilevare il cedimento della carreggiata intorno alle 8:45 di questa mattina. Gli agenti del XI Marconi hanno quindi provveduto alla chiusura di via dei Grottoni - in prossimità del ponte ferroviario - tra via della Magliana Nuova e via Alberto Mancini.

Quadrante senza pace

Sul posto il consigliere municipale di Fdi Marco Palma che denuncia: "Stamattina verso le ore 9:00 durante alcuni lavori alcuni operai hanno rilevato una cavità importante alimentata da una perdita della rete idrica. L'area interessata è quella di via dei Grottoni, proprio sotto il quadrante di via Giannetto Valli, quadrante con cavità sotterranee da attività estrattiva sin dai tempi dell'antica Roma e della via Campana. Stiamo attendendo che la protezione civile, sul posto sin dai primi minuti, effettui la video ispezione. È chiaro che, ancora una volta, ci troviamo di fronte a uffici che operano grazie all'esperienza del personale presente. È assurdo che, a oggi, negli uffici tecnici dei municipi non ci siano strumentazioni idonee utili, ad esempio, alle video ispezioni. In attesa delle prime verifiche - conclude il vice presidente del consiglio del municipio Arvalia - oggi stesso presenterò un atto in consiglio municipale per chiedere sia la mappatura degli interventi di Acea Ato 2 sugli interventi di manutenzione per la sostituzione della rete idrica che per chiedere la dotazione per ogni ufficio tecnico Municipale di tecnologie adeguate per la video ispezione".