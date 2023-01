Voragine a Roma: mezzo Ama sprofonda in una maxi buca

Un mezzo dell’Ama è rimasto bloccato per ore in una voragine apertasi, dopo la mezzanotte, in via dei Giordani, nella zona Salario. La buca ha parzialmente inghiottito le ruote posteriori dell’automezzo, lasciando l’avantreno anteriore sollevato da terra. In questo modo il camion, un compattatore dell’Ama, si è trovato nell’impossibilità di ripartire e, per liberarlo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il mezzo Ama liberato dalla voragine

Le operazioni messe in campo dai caschi rossi, avviate intorno alle 00.50, si sono protratte per la mattinata di domenica 29 gennaio. Nel frattempo il tratto di via di Trasone, compreso tra piazza Crati e via dei Giordani, a poca distanza quindi da Villa Ada e dalle catacombe di Priscilla, è stato chiuso al transito.Le operazioni per liberare l’autocompattatore dell’Ama e conseguente messa in sicurezza della strada si sono concluse verso le ore 12.30. A dare notizia dell’ultimazione dell’intervento sono stati gli stessi vigili del fuoco.

?Le voragini in città

Tenere il conto del numero di voragini che si sono aperte nella Capitale rappresenta un compito improbo. Di recente se ne sono aperte due nel municipio XI, tra i territori più colpiti dal fenomeno, con la buca formatasi a dicembre in via della Magliana che ancora non ha permesso il ripristino del manto stradale. L’Ispra che segnala l'assenza di linee guida, ormai necessarie per lo studio di questi fenomeni, ha realizzato una sorta di mappatura della zone più soggette ai cosiddetti "sinkhole antropogenici" , vale a dire di sprofondamenti in aree urbanizzate.

Sprofondamenti anche a Roma Nord

Secondo le analisi condotti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, una buona parte del territorio romano, pari a 30 km2, è stata interessata dal formarsi di voragine. Avvengono soprattutto nel quadrante sud ma, come il caso odierno dimostra, anche la zona nord della città non è immune dal fenomeno.